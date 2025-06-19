Fransa ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze ve İran Saldırılarını Görüştü

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Paris'te bir araya gelerek İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını ele aldı. İki bakan, Orta Doğu istikrarı için ortaklığın güçlendirilmesi ve diplomasi yoluyla çözüme gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını ele aldı.

Barrot, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi'yi Paris'te ağırladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından iki bakanın görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan çatışma karşısında Barrot'un, es-Safedi'ye ülkesinin Orta Doğu ile Ürdün'ün istikrarı ve güvenliğine olan bağlılığını bildirerek, bu alandaki ortaklığı güçlendirmeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Barrot'un, ortaklarıyla birlikte İran'ın nükleer programı konusunda müzakere edilmiş bir çözüme varılmasına katkı sağlamaya kararlı olduğunu dile getirdiği kaydedilerek, "İki bakan, İran nükleer krizinin tek kalıcı çözümünün diplomasiden geçtiğini hatırlattı, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasının önemine değinildiği belirtilen açıklamada, iki bakanın İsrail makamlarına, Gazze'ye yönelik insani yardımın ulaşmasını engellemeye acilen son vermesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin, ertelenen Uluslararası Filistin Konferansı'nın yapılması için çalışmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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