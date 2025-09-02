Fransa ve Ürdün'den Gazze Şeridi Yeniden İnşa Planına Karşı Ortak Tavır

Fransa ve Ürdün'ün İsrail'in yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve bölgenin vesayet altına alınmasını içeren yeniden inşa planına şiddetle karşı oldukları bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüklerini duyurdu.

22 Eylül'de New York'ta yapılacak İki Devletli Çözüm Konferansı'nın hazırlığı için Ürdün ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirten Macron, "(Kral 2. Abdullah'la) Birlikte, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik nüfusun zorla yerinden edilmesi veya bölgenin vesayet altına alınmasını içeren herhangi bir plana şiddetle karşı olduğumuzu bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "uluslararası hukuka aykırı" böylesi bir planın bölgede "tam bir çıkmaza yol açacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze kentindeki "askeri kara operasyonlarının kabul edilemez olduğunu" vurgulayan Macron, bunun "sonu gelmeyen bir çatışmaya" yol açabileceğinin altını çizdi.

Macron, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımlarının ulaştırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması çağrılarını yineleyerek iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirterek, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin "çok daha iyi olacağını" savunmuştu.