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Fransa ve Türkmenistan'dan İşbirliği Anlaşmaları

Fransa ve Türkmenistan'dan İşbirliği Anlaşmaları
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov arasında enerji, altyapı, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Görüşmede bölgesel sorunlar da ele alındı.

Fransa ve Türkmenistan arasında enerjiden altyapıya, farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Macron, Halk Konseyi Başkanı Berdimuhamedov ile iki ülke arasında enerji geçişi, altyapı, eğitim ve kültür alanlarında bazı anlaşmalar imzaladıklarını ve bu anlaşmaların Fransa ve Türkmenistan'ın "güçlü işbirliğini" gösterdiğini kaydetti.

Macron, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve diğer bölgesel sorunları ele aldıklarını belirtti.

İkili dün akşam, başkent Paris'te bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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