Fransa ve Tanzanya İlişkileri Güçlendirmekte Mutabık Kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmekte mutabık kaldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Hassan Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderler özellikle enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele, mavi ekonomi, tarım dahil farklı alanlarda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye karar verdi.

Macron, bu kapsamda Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 27 Mayıs'ta Fransa-Tanzanya İş Forum'unun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, insan kaçakçılığıyla ve uyuşturucuyla mücadele konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Bölgesel istikrar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki krizin ele alındığı görüşmede, krizin tarafları yeniden diyalog kurmaya çağırıldı.