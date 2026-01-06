Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani Paris'te görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot, dün Paris'te Şeybani'yi ağırladı.

Barrot, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa ve İngiltere'nin Suriye makamlarıyla irtibat halinde 3 Ocak'ta DEAŞ'a karşı ortaklaşa yürüttüğü operasyondan memnun olduğunu belirten Barrot, Fransa'nın, Suriye makamlarının ülkenin kıyı kesiminde ve Süveyda ilinde Mart ve Temmuz 2025'te sivillere yönelik ihlalleri aydınlatmak için sarf ettiği çabayı desteklediğini ifade etti.

Barrot görüşmede, Suriye toplumunun tamamına saygılı bir siyasi geçiş sürecinden yana olduğunu ve Fransa'nın, Suriye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Fransız Bakan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını ve Fransız firmalarının bölgeye dönmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

İki bakan, istikrara kavuşturulmuş, birleşik ve egemen bir Suriye'nin tesis edilmesi için çabalamanın öneminin altını çizerken bu konuda, Suriye'nin güneyinde İsrail ile güvenlik düzenlemeleri oluşturulması konusunu ele aldı.

Barrot ve Şeybani, 10 Mart 2025 tarihli mutabakatın tamamen uygulanması amacıyla Şam yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki müzakerelerdeki gelişmeleri de görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin, "yeni Suriye'nin istikrarına destek" konusunda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat sunduğunu bildirdi.