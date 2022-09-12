Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı Güncel Haberler Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Romanyalı mevkidaşı Ionel Scrioşteanu ile Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Romanyalı mevkidaşı Ionel Scrioşteanu ile Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Beaune, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Fransa'nın lojistik uzmanlığı sağlayacağını bildirdi. Ukrayna'nın Paris Büyükelçisi Vadym Omelchenko'nun da imza töreninde bulunduğunu belirten Beaune, "Ukrayna'ya desteğimiz tam." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın Twitter Ukrayna Fransa Güncel Haberler

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