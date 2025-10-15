Haberler

Fransa ve Mısır Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası İçin Konferans Düzenleyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda Fransa ve Mısır'ın bir konferans düzenleyeceğini açıkladı. Barrot, insani yardımın önemine değinerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunacaklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ülkesinin ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını konu alacak bir konferans düzenleyeceğini bildirdi.

Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'ne büyük miktarda insani yardım gönderilmesi gerektiğini dile getiren Barrot, Fransa ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını konu alacak bir konferans düzenleyeceğini açıkladı.

Barrot, Fransa'nın, İngiltere'yle birlikte Gazze'de yakın zamanda Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) karar tasarısı sunacağını aktararak, bu konuda ABD ile iletişim halinde olduklarına kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin konferansın ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.