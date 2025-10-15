Fransa ve Mısır Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası İçin Konferans Düzenleyecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ülkesinin ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını konu alacak bir konferans düzenleyeceğini bildirdi.

Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'ne büyük miktarda insani yardım gönderilmesi gerektiğini dile getiren Barrot, Fransa ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını konu alacak bir konferans düzenleyeceğini açıkladı.

Barrot, Fransa'nın, İngiltere'yle birlikte Gazze'de yakın zamanda Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) karar tasarısı sunacağını aktararak, bu konuda ABD ile iletişim halinde olduklarına kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin konferansın ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi vermedi.