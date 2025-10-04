Haberler

Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları, Gazze'nin Geleceğini Görüştü

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Paris'te Gazze Şeridi'nde ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım konularını ele aldı.

Fransa'da düşen hükümetin Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Paris'te Gazze Şeridi'nin geleceğini ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot'un Paris'te Abdulati'yi ağırladığı bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması, esirlerin tamamının serbest bırakılması, bölgeye büyük çapta insani yardımın ulaşması ve New York Bildirgesi ilkeleri doğrultusunda iki devletli çözümün uygulanması için çalışma yönündeki isteklerini dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede iki bakanın, Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki gelişmelerden memnuniyet duyduklarını dile getirdiği ve "Gazze'de savaşa son vermek için ciddi katkısı olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planını" görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşması ve kalıcı olarak yeniden inşa edilmesi için iki bakanın bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışma konusundaki kararlılıklarını dile getirdiği belirtilerek, bunun yönetim ve güvenlik gibi unsurları da kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bakanların ülkeleri arasında İran nükleer programı da dahil olmak üzere farklı bölgesel konularda işbirliğine bağlı oldukları duyuruldu.

