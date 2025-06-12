Fransa ve Katar'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Katar Başbakanı Al Sani, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için İsrail'in kısıtlamalarının sona ermesi ve barışçıl çözümlerin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısı yaptı.

Fransa ve Katar dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Barrot ve Al Sani, başkent Paris'te düzenlenen 3. Fransa-Katar Stratejik Diyaloğu'na başkanlık etti.

İki bakan Paris'teki görüşmelerinde, Orta Doğu'da barış, istikrar ve refahı teşvik etmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözümün önünü açacak bir siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Barrot, Katarlı mevkidaşına bölgedeki arabuluculuk ve ateşkesin sağlanmasına yönelik tüm çabalarından dolayı teşekkür etti.

Bölgedeki Filistinliler için Gazze'ye insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması yönündeki beklentilerini aktaran ikili, "insani yardımın siyasi amaçlara alet edilmesinin" ve "saldırıların ardından İsrail'in Gazze'de kalma projesinin" kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail hükümetinin Gazzelilere yönelik insani yardımlara uyguladığı kısıtlamaların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine işaret eden Barrot ve Al Sani, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içinde Gazze'ye yüklü miktarda insani yardımın derhal girmesini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki bakan, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin kabul edilemez olduğunu, buna karşı olduklarını ve bu durumun uluslararası hukuka göre ihlal teşkil edeceğini ifade etti.

Suriye'de herkesin haklarını koruyan kapsayıcı bir siyasi yönetimin önemine değinen iki bakan, özgür, istikrarlı, egemen ve halkın tüm kesimlerine saygı duyan yeni bir Suriye'nin inşa edilmesini desteklediklerini kaydetti.

Barrot ve Al Sani, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri kınadı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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