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Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı ağırlayarak stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti. İki lider, Hint Pasifik'in özgür ve açık bir bölge olarak kalması için işbirliğini güçlendirmeyi ve silahlı kuvvetler arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmaları kabul etti.

Fransa ve Japonya stratejik ve ekonomik bağları güçlendirmeyi taahhüt etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı ağırladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin iki ülke arası ilişkilerde bir dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtildi.

İki lider, Hint Pasifik'in "her türlü baskıdan uzak uluslararası hukuka dayalı özgür ve açık" bir bölge olarak kalması için işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Taraflar ayrıca, Fransız Silahlı Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan bir anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda uzlaştı.

Görüşmede, kritik metaller alanında işbirliğine ilişkin Fransız- Japon Niyet Bildirgesi de kabul edildi.

Bildirge ile temel kaynakların tedarikini ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmenin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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