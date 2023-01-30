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Fransa ve İtalya, 700 Aster füzesinin ortaklaşa üretimi konusunda anlaştı

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Fransa ve İtalya, 700 Aster füzesinin ortaklaşa üretimi konusunda anlaştı

Fransa ve İtalya, iki ülkenin ortaklığındaki Eurosam Konsorsiyumu'na 700 Aster tipi füze siparişi verdi.

Fransa ve İtalya, iki ülkenin ortaklığındaki Eurosam Konsorsiyumu'na 700 Aster tipi füze siparişi verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Fransız Donanmasının yanı sıra İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Donanmasına yönelik "Aster" tipi füzelerin üretimi için anlaşma imzalanmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2022'de 700 Aster tipi füze üretimi için sözleşmenin Eurosam'a bildirildiği aktarılarak, söz konusu siparişin Aster 15, Aster 30 Block 1 ve Aster 30 Blok 1NT gibi farklı Aster füze çeşitlerini kapsadığı bilgisi verildi.

Bunun "en büyük siparişlerden biri" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu siparişin tüm sanayi zincirinde adaptasyonlar gerektireceğine işaret edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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