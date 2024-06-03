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Fransa ve İspanya'da Çiftçiler Tarım Sektöründe İyileştirme İstiyor

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Fransa ve İspanya'da çiftçiler, tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım çağrısında bulunmak amacıyla sınırın iki tarafında eylem başlatarak traktörleriyle yolu kapattı. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunan çiftçiler, 7 noktada yol ulaşıma kapatıldı. Eylemin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Fransa ve İspanya'da çiftçiler, tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım çağrısında bulunmak amacıyla sınırın iki tarafında eylem başlatarak traktörleriyle yolu kapattı.

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'da bir grup çiftçinin oluşturduğu "Ultras de l'A64" topluluğunun çağrısı üzerine Fransa-İspanya sınırında çok sayıda çiftçi bir araya geldi.

Çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

Oksitanya bölgesinde, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne, Ariege ve özellikle Pyrenees-Orientales'de olmak üzere 7 noktada yol ulaşıma kapatıldı.

Bu arada, Fransa-İspanya sınırında bulunan Pyrenees-Orientales Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, sınırın iki tarafındaki çiftçi eylemleri nedeniyle A9 ve AP7 otoyollarının iki yönünün de trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde başlatılan, sınırın iki tarafında da ulaşımı engelleyen eylemin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Birçok Avrupa ülkesinde Ocak 2024'ten beri çok sayıda çiftçi eylemi düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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