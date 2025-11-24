Fransa ve İran Dışişleri Bakanları İran Nükleer Programı Üzerine Görüşecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Paris'te 26 Kasım'da İran nükleer programı meselesini görüşecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barrot ve Erakçi, 26 Kasım'da Paris'te bir araya gelecek. İki bakan, ortak basın toplantısı düzenlemeyecek.

Ulusal basınındaki haberlere göre, görüşmede, İran nükleer programı meselesi ile Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinde bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in durumu ele alınacak.