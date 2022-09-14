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Fransa ve Hindistan, Çin'in yükselişiyle ilgili ortak endişelerini bildirdi

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Fransa ve Hindistan, Çin'in yükselişiyle ilgili ortak endişelerini bildirdi

YENİ Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Hindistan ziyareti kapsamında Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

YENİ Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Hindistan ziyareti kapsamında Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

İkilinin, bölgedeki güvenlik durumunun yanı sıra gıda güvenliği ve artan enflasyonla ilgili endişeler de dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçları hakkında görüştükleri bildirildi.

Dün başladığı 3 günlük Hindistan ziyareti devam eden Colonna, iki ülkenin Çin'in bölgedeki rolü konusunda aynı endişeyi paylaştığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının, Fransa'nın Hindistan ve müttefiklerinin Çin'in artan nüfusundan endişe ettiği Hint-Pasifik bölgesine yönelik taahhütlerini gölgede bırakmayacağını söyleyen Colonna, "Aynı endişeleri de paylaşıyoruz çünkü Çin'in bölgede oynadığı rolü biliyoruz ve Hint-Pasifik'te bir dengesizlik olmadığından emin olmak istiyoruz." dedi.

Jaishankar, bölgede barış, güvenlik ve refahın sağlanması için benzer düşünceye sahip ülkelerin birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirterek, "Fransa'yı Hint Okyanusu'nda uzun süredir var olan bir Hint-Pasifik faktörü olarak görüyoruz." diye konuştu.

Başbakan Narendra Modi'yle görüşerek ikili, bölgesel ve uluslararası gündemleri ele alması beklenen Colonna, yarın sanayicilerle temaslar kurmak ve saha ziyaretleri için Mumbai'ye gidecek.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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