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Fransa ve GKRY, kriz durumunda Fransızların tahliyesine ilişkin anlaşma imzaladı

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Fransa ve GKRY, kriz durumunda Fransızların tahliyesine ilişkin anlaşma imzaladı

Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),??????? olası kriz sırasında Fransızların tahliyesini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı.

Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),??????? olası kriz sırasında Fransızların tahliyesini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve GKRY Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Paris'te bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'da herhangi bir kriz sırasında Fransız vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu (anlaşma) muhteşem ikili iş birliğimizin pekiştirilmesi için yeni bir etap." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Güney Kıbrıs Fransa Paris Güncel Haberler

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