Fransa ve Gkry Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

(ANKARA)- Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında, savunma, enerji ve güvenlik alanlarında "iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan stratejik ortaklık anlaşması" imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Paris'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından "ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını" duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macron, mevkidaşını Paris'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "imzalanan anlaşmanın stratejik alanlardaki işbirliğini güçlendirdiğini" ifade etti. Macron, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir adım atıyoruz. Güney Kıbrıs, 1 Ocak 2026'da Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralmaya hazırlanıyor. Daha güçlü, daha egemen ve rekabetçi bir Avrupa inşa etmek için tam desteğimize güvenebilirler" dedi.

GKRY Lideri Hristodulidis ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile anlaşmayı, iki ülke arasındaki "iddialı ve kararlı işbirliğinin mührü" olarak nitelendirdi. "İkili ve uluslararası işbirliğinin hiç olmadığı kadar hayati hale geldiği karmaşık bir dünya düzeniyle karşı karşıya olduklarını" vurgulayan Hristodulidis, " Enerji, savunma, güvenlik, eğitim ve inovasyon: Birlikte başarabileceklerimizin sınırı yok" ifadelerine yer verdi.