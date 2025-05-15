Fransa ve Cezayir Arasında Diplomatik Sürtüşme Sürekleniyor

Fransa ve Cezayir Arasında Diplomatik Sürtüşme Sürekleniyor
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Fransa, Cezayirli diplomatların sınır dışı edilmesine karşı önlemler alacağını duyurdu. Cezayir, Fransa'nın diplomatik protokolü ihlal ettiğini iddia ederek karşılık verme kararı aldı.

PARİS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir'deki diplomatlarının sınır dışı edilmesine karşılık olarak ülkedeki Cezayirli diplomatlardan bazılarını daha sınır dışı edeceklerini söyledi.

Barrot, çarşamba günü Fransız medya kanalı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Vakit geçirmeden ve kararlı şekilde yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cezayir medyasında çıkan haberlere göre Cezayir pazar günü ülkedeki Fransız maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, diplomatik protokolün "ciddi ihlali" nedeniyle Fransa Büyükelçiliği'nde çalışan birden fazla diplomatın derhal sınır dışı edilmesini talep etmişti.

Karar, Fransız tarafının uluslararası normlara ve ikili anlaşmalara uygun olmayan biçimde, önceden bildirimde bulunmadan ya da resmi akreditasyon almadan diplomatik ve konsolosluk personeli ataması gibi adımların ardından alındı. Cezayirli yetkililer bu adımları "ciddi ve tekrarlanan ihlaller" diye nitelendirdi.

Cezayir ve Paris arasındaki diplomatik sürtüşme, tarihi sorunların yanı sıra göç meseleleri ve politikaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle son aylarda artmış durumda.

Nisan ayında Cezayir, Cezayirli bir konsolosluk görevlisinin Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransa Büyükelçiliği'nin 12 çalışanının görevden alınmasını talep etmiş, Paris de bu hamleye karşılık vermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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