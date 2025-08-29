Fransa ve Almanya'dan İsrail'e Kınama: Filistin Topraklarındaki İlhak Girişimlerine Karşı Çıkıldı

Fransa ve Almanya, İsrail'in Filistin topraklarının bazı kısımlarını ilhak ve işgal etmeye yönelik girişimlerini kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa'nın Toulon kentinde düzenlenen Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.

Elysee Sarayı kaynaklarından yapılan açıklamada, Fransa ve Almanya'nın iki devletli çözümden yana olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki devletli çözümün, Filistinlilerin ve İsraillilerin yan yana barış ve güven içinde yaşayabilmesini garanti edecek tek yol olduğuna dikkat çekilirken, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımın büyük miktarda bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Esirlerin serbest bırakılması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelecekte Hamas, Gazze'yi yönetmemeli ve İsrail için bir tehdit oluşturmamalı. Fransa ve Almanya, Filistin topraklarının bazı kısımlarının ilhak ve yeniden işgal edilmesi girişimlerinin yanı sıra özellikle E1 projesi aracılığıyla yerleşim yeri inşasını artırma girişimlerini kınıyor."

Açıklamada, iki ülkenin Gazze'deki dayanılmaz insan kaybı, insani yardımın engellenmesi ve İsrail'in saldırılarını genişletmesi sonucu yaşanan kıtlık karşısında şaşkınlık duyduğu belirtildi.

Fransa ve Almanya'nın, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'den zorla yerinden etme operasyonlarını durdurması istendi.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki yoğun uluslararası diplomatik çabalara rağmen Rusya'nın savaşa son vermeye niyeti olmadığı savunularak, "Fransa ve Almanya, Ukrayna'ya ek hava savunması sağlayacak." ifadesine yer verildi.