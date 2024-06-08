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Fransa ve ABD Savunma Bakanları Orta Doğu ve Hint-Pasifik Durumunu Ele Aldı

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki durumu ele aldı. İkili ilişkilerin iyi olduğunu vurgulayan bakanlar, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini ve Lübnan-İsrail geriliminin azaltılması için uluslararası koordinasyonun önemine dikkat çektiler. Hint-Pasifik bölgesinde işbirliği ve uluslararası hukuka saygıyı teşvik etme konusunda da anlaştılar.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki durumu ele aldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lecornu ve Austin Paris'te görüştü.

Lecornu ve Austin, Fransa ve ABD arasındaki ikili ilişkinin çok iyi olduğunu ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kuvvetli olduğunu ifade etti.

Fransız Bakan, görüşme sırasında Fransa'nın, NATO ülkelerinin topraklarını savunma konusunda operasyonel katkı sağladığını belirtti.

İki bakan, sanayi ve savunma kapasitelerini geliştirmenin ve sağlamlaştırmanın gerekliliğini dile getirirken, uluslararası gündemi de ele aldı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı kınayan iki bakan, Fransa ve ABD'nin, Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemekte kararlı olduğunu vurguladı.

Lecornu ve Austin, Orta Doğu'daki durumdan ötürü duydukları endişeyi dile getirirken, Lübnan ve İsrail arasındaki Mavi Hat noktasında gerilimin azaltılması için uluslararası ortaklarla koordinasyon çabalarını sürdürmenin gerekli olduğunun altını çizdi.

İki bakan, Hint-Pasifik bölgesinde işbirliğini, çok taraflılığı, hareket etme özgürlüğünü ve uluslararası hukuka saygıyı teşvik ederek diyaloğu sürdürmeye bağlı olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yayılması nedeniyle oluşan tehlikeler ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Lloyd Austin Orta Doğu Ukrayna İsrail Lübnan Fransa Politika Güncel Haberler

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