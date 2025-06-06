Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimlerine Yönelik ABD Yaptırımlarına Karşı Çıktı

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimlerine Yönelik ABD Yaptırımlarına Karşı Çıktı
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Fransa, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakimlerine uyguladığı yaptırımlara karşı çıkarak, UCM'ye olan desteğini yineledi ve yaptırımların geri çekilmesini talep etti.

Fransa, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran ve itirazları ele alan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Temyiz Dairesi'ndeki 4 hakimine yönelik yeni yaptırım kararının ardından UCM ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den UCM hakimlerine yönelik yaptırımlarını geri çekmesi istendi.

Açıklamada, "Fransa, bu (yaptırım) kararıyla hedef alınan hakimlerle dayanışma içinde olduğunu bildiriyor ve cezasızlıkla mücadelede önemli rolü olan UCM'ye ve çalışanlarına olan sarsılmaz desteğini yeniden dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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