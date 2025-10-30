Haberler

Fransa Ulusal Meclisi'nde Fransa-Cezayir Göç Anlaşması Feshedildi

Güncelleme:
Fransa Ulusal Meclisi, Fransa-Cezayir göç anlaşmasının feshedilmesi yönünde bir önergeyi kabul etti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin sunduğu önerge, 185 oyla geçti ve sembolik bir değere sahip.

Fransa Ulusal Meclisinde 27 Aralık 1968 tarihli Fransa- Cezayir göç anlaşmasının feshedilmesi istenen önerge kabul edildi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin sunduğu Fransa-Cezayir anlaşması karşıtı önerge görüşüldü.

İlgili makamların anlaşmayı feshetmesini hedefleyen önerge, yapılan oylamada 184 "hayır" oyuna karşılık 185 "evet" oyuyla kabul edildi.

Bir oy farkla geçen önergeye merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ve iktidar ortaklarından Ufuklar Partili vekiller de destek verdi.

Bağlayıcılığı bulunmayan ve sembolik değere sahip bu önergenin, meclis onayı için senatoda da oylanması gerekiyor.

Mecliste 123 vekili bulunan RN Partisinin Grup Başkanvekili Marine Le Pen, oylamanın ardından basına yaptığı açıklamada "Bugünü RN için 'tarihi' olarak nitelendirebiliriz." diyerek, ilk kez partisinin sunduğu teklifin mecliste kabul edildiğini söyledi.

27 Aralık 1968 tarihli göçle ilgili Fransa-Cezayir anlaşması, Cezayirlilerin Fransa'ya giriş, ikamet ve çalışma koşullarını düzenliyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
