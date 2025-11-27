Fransa Ulusal Meclisi, AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşmasına Karşı Çıktı

Fransa'da Ulusal Meclis, hükümeti, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkmaya çağıran önergeyi kabul etti.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin sunduğu AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı önerge, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı.

Fransız hükümetini söz konusu anlaşmaya karşı çıkmaya çağıran önerge, Meclis'te yapılan oylamada 1 "hayır" oyuna karşı 244 "evet" oyuyla kabul edildi.

Meclis hakkındaki gelişmeleri haberleştiren LCP kanalının haberine göre, karşıt oy kullanan ismi belirtilmeyen vekil ise yanlış düğmeye bastığını ve önergeyi desteklediğini ifade etti.

LFI Milletvekili Matthias Tavel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın iklim, tarım ve sağlık açısından tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Fransa AB Konseyi'nde anlaşmaya karşı oy kullanmalı." ifadesini kullandı.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması bu yıl AB Konseyi'ne sunulmuştu

AB Komisyonu, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını onaylanmak üzere bu yıl AB Konseyi'ne sunmuştu.

Polonya ve İtalya gibi farklı AB ülkeleri, AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın da üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ticaret anlaşmasının mevcut halini uygun bulmuyor.

Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının da önünün açılması öngörülüyor.

AB ülkelerindeki çiftçi ve besiciler, bölgeden ucuz et ithalatına haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.