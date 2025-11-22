Fransa Ulusal Meclisi, 2026 Bütçe Teklifinin İlk Kısmını Reddetti

Fransa'da Ulusal Meclis, 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti.

Parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Mecliste 24 Ekim'den bu yana 2026 bütçe teklifinin gelirlerine denk gelen ilk kısmı görüşüldü.

Mecliste 120 saati aşkın müzakere ve 3 bine yakın değişiklik talebinin ardından yapılan oylamada bütçenin ilk kısmı, 1 "evet" oyuna karşı 404 "hayır" oyuyla reddedildi.

Oylama sırasında 84 çekimser oy kullanıldı.

Sol ve aşırı sağcı partilerin karşı çıktığı teklife hükümet kanadından bazı vekiller çekimser, bazıları ise "hayır" oyu kullandı.

Öte yandan Fransız Milletvekili Harold Huwart, oylama sırasında 2026 bütçesinden yana oy kullanan tek vekil oldu.

2026 bütçesinin gelirlere ilişkin kısmı, gelecek haftadan itibaren Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülecek.

Senatörler, hükümetin bütçe teklifi metninin asli hali üzerinden müzakereleri yürütecek.