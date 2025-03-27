Fransa, Ukrayna'ya 2 Milyar Euro Ek Yardımda Bulunacak

PARİS, 27 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya 2 milyar euro (2,2 milyar ABD doları) tutarında ek yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Fransa'nın kalıcı barışa olan bağlılığını yineledi. Zelenskiy, perşembe günü düzenlenecek "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesi öncesinde Macron ile görüşmek üzere Paris'e geldi.

Ukrayna'ya kısa vadeli askeri desteğe odaklanacak zirvede Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek üzere uzun vadeli güvenlik garantileri sunma seçenekleri de ele alınacak.