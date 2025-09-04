Fransa, Ukrayna'nın Güvenliği İçin 26 Ülkeyle Güvence Gücü Oluşturuyor

Ukrayna'nın güvenliği olası bir ateşkesin ardından nasıl sağlanacak? Bu konuda önemli bir toplantıya ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 26 ülkenin oluşturulması planlanan güce katılmak istediğini belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak olası bir ateşkesin ardından oluşturulması planlanan "Güvence Gücü"nde 26 ülkenin yer almak istediğini dile getirdi.

Ülkesinde ağırladığı, "Gönüllüler Koalisyonu" adı verilen ülkelerin temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından Paris'te açıklamalarda bulunan Macron, söz konusu 26 ülkenin, "Bir güvence gücü kapsamında, ya karada, ya denizde veya havada görev yapacak asker gönderme" taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Macron, Almanya, İtalya ve Polonya'nın bu bağlamda, "Yeteneklerine göre" nasıl ve hangi alanlarda katılım göstereceklerini şimdiden belirlediklerini de aktardı. Almanya hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, güvenlik garantisine Almanya'nın katkısının, Ukrayna hava sahasını korumak olabileceğini duyurmuştu.

Volodimir Zelenskiy'den teşekkür

Uzun bir sürenin ardından "böylesi ciddi ve somut bir ilerleme" sağlandığını vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, katıldığı toplantının ardından müttefik ülkelere, Ukrayna'da olası bir ateşkesi güvence altına alma konusundaki niyetleri için teşekkür etti.

Gönüllüler Koalisyonu'nda yer alan çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanı, toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin ardından ABD'nin de söz konusu güvence gücüne katılıp katılmayacağı ile ilgili bir soruya, bunun "gelecek günlerde belli olacağını" dile getirerek yanıt verdi.

Trump ile görüşen liderlerden Zelenskiy, ABD Başkanı'nın, Macaristan ve Slovakya gibi bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ithal etmesinden memnuniyetsizliğini ifade ettiğini aktardı.

Friedrich Merz'ten Rusya'ya uyarı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de, çok sayıda lider gibi video konfreans yöntemi ile yapılan toplantılara ve ABD Başkanı Trump ile toplu telefon görüşmesine katılan isimler arasında yer aldı.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Merz, ateşkes müzakereleri ile ilgili olarak Moskova tarafından herhangi bir yapıcı tavır görülmemesi halinde Rusya'ya yönelik ek cezai önlemlere başvurulacağını belirtti. X platformunda, resmi Başbakan hesabından açıklamalarda bulunan Merz, "Biz Avrupalılar, Ukrayna ile ilgili yopun diplomatik çabalarımızı ve eylemlerimizi sürdüreceğiz. (...) Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de katılacağı bir zirve için çabalamamız gerekiyor. Orada ateşkes sağlanmalı. Şayet Rusya zaman kazanma uğraşına devam ederse, Avrupa müzakereli bir çözüm olasılığını artırmak için yaptırım baskısını artıracaktır" ifadelerini kullandı:

AFP / ET