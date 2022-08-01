Fransa, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi için Türkiye'nin seferberliğinden memnun - Haberler

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Fransa, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi için Türkiye'nin seferberliğinden memnun

Fransa, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi için Türkiye'nin seferberliğinden memnun

Fransa, Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin (BM) bu hususta seferber olmalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

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Fransa, Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin (BM) bu hususta seferber olmalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasının Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşmanın uygulanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." ifadesine yer verildi.

Küresel gıda güvensizliğini azaltmak için tarafların Ukrayna tahıllarının güvenli ihracatını Karadeniz'de sürdürmesinin gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, Fransa'nın, Rusya'nın Odessa limanı da dahil olmak üzere ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarının devam etmesini kınadığı vurgulandı.

Açıklamada bu saldırıların, Ukrayna tahıl antlaşmasının uygulanmasını zayıflattığına işaret edildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Birleşmiş Milletler Ukrayna Türkiye Fransa Güncel Haberler

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