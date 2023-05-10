Fransa, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik çabalarından memnun

Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılması için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılması için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının küresel gıda güvensizliğini ve dünyadaki yetersiz beslenmeyi artırdığı işaret edildi.

Açıklamada, " Fransa, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmaya ve küresel gıda güvenliğine yönelik şantajını bırakmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Fransa'nın Guterres ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılması için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.