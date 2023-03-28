Fransa terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın 10 üyesini İtalya'ya iade etmeyecek

Fransa'da en üst mahkeme olan Yargıtay, terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın 10 eski üyesinin İtalya'ya iade edilmeyeceğini nihai olarak kararlaştırdı.

Fransa'da en üst mahkeme olan Yargıtay, terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın 10 eski üyesinin İtalya'ya iade edilmeyeceğini nihai olarak kararlaştırdı.

Fransa'da Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, 1970 ve 1980'li yıllarda terör saldırıları işlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Kızıl Tugaylar'ın 10 eski mensubunun İtalya'ya iade edilmemesine hükmettiği belirtildi.

Yargıtayın bu kararının nihai olduğu vurgulanan açıklamada, Paris Temyiz Mahkemesinin Haziran 2022'de Kızıl Tugaylar'ın 10 eski mensubunun İtalya'ya iadesine ilişkin olumsuz görüş bildirdiği karar da hatırlatıldı.

Temyiz Mahkemesi bu kararına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel ve aile hayatının korunmasını öngören 8'inci madde ile adil yargılanma hakkını kapsayan 6'ncı maddeyi gerekçe olarak göstermişti.

Fransa'daki süreç

Fransa'da Nisan 2021'de İtalya'nın talebi üzerine terör örgütü Kızıl Tugaylar'ın eski üyesi 7 kişi yakalanmış, 3 kişinin daha arandığı bildirilmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yakalanan Kızıl Tugaylar'ın eski üyelerinden Marina Petrella'nın, sağlık durumu nedeniyle İtalya'ya iadesini 2008'de reddetmişti.

Karara İtalya'dan tepki

Fransa'da Yüksek Mahkemenin, İtalya'nın Kızıl Tugaylar mensubu 10 kişinin iadesi için yaptığı talebi reddetmesi, İtalya'da tepki çekti.

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, yaptığı açıklamada, "O dramatik yılları, bizzat bir savcı olarak yaşadım. Bugün duygu dolu düşüncelerim, yıllardır Fransız adaletinden yanıt bekleyen o kanlı dönemin kurbanlarının aileleriyle." ifadesini kullandı.

İktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Fransız Yargıtayının kararı endişe verici. Göçmen çocuklarını sınırlarda geri çeviriyorlar ama Kızıl Tugay mensubu suikastçileri şımartıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıl Tugaylar tarafından öldürülen Lino Sabbadin'in oğlu Adriano Sabbadin, İtalyan basınına, "Böyle bir adalet yok ama bu, Fransa'dan beklediğimiz bir karardı." açıklamasında bulundu.

1972'de öldürülen komiser Luigi Calabresi'nin oğlu gazeteci Mario Calabresi de "Farklı bir şey beklemek yanılsamaydı. Bu insanların bunca yıldan sonra hapse girdiklerini görmenin de bizim için bir anlamı yok. Hiçbiri bugüne kadar herhangi bir pişmanlık da göstermedi." yorumunu yaptı.

Kızıl Tugaylar'ın bir saldırısından kurtulan Roberto Della Rocca da "Hukuki temeli olmayan bir ayıptır bu. Ben ve derneğim, İtalyan yargısının konuya müdahale etmesi için Bakan Nordio'ya çağrı yapıyoruz. Aynı zamanda Fransa'ya soruyorum; ya aynı şey Bataclan kurbanlarının başına gelseydi?" değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü Kızıl Tugaylar

İtalya'da komünizmi yaymak ve bunun için silahlı mücadeleye girmek için kurulan aşırı sol kökenli terör örgütü Kızıl Tugaylar, ülkede özellikle 1970 ve 1980'li yıllarda pek çok şiddet ve terör eylemine karıştı.

Kızıl Tugaylar'ın ülkedeki en çok ses getiren eylemi ise 1978'de yaşandı. Kızıl Tugaylar, İtalyan siyasetinde o dönem iki karşıt güç olan İtalya Komünist Partisi (PCI) ile Hristiyan Demokratları (DC) hükümette bir araya getirmeye çalışan eski Başbakan Aldo Moro'yu 16 Mart 1978'de Roma'da kaçırmış ve 55 gün sonra da öldürmüştü.