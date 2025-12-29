Fransa, Tayland-Kamboçya ateşkesini memnuniyetle karşıladı

Fransa, Tayland ve Kamboçya arasında 7 Aralık'ta yeniden şiddetlenen çatışmaların ateşkesle sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke askeri otoriteleri arasında yapılan Genel Sınır Komitesi toplantısının ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Tayland-Kamboçya barışının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanırken, iki ülke halklarının korunmasını garanti edecek ve yerinden edilen sivillerin geri dönüşünü sağlayacak önlemlerin desteklendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Tayland-Kamboçya anlaşmazlığının barışçıl ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde çözümüne destek verildiği aktarıldı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.