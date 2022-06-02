Fransa tarihinde diplomatlar ikinci kez greve gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa tarihinde diplomatlar ikinci kez greve gitti

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa tarihinde diplomatlar ikinci kez greve gitti

Fransız diplomatlar ülke tarihinde ikinci kez greve gitti.

Fransız diplomatlar ülke tarihinde ikinci kez greve gitti.

Çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'te toplanan diplomatlara farklı ülkelerdeki üst düzey Fransız diplomat ve büyükelçiler de sosyal medyadan destek veriyor.

Paris'teki Invalides Meydan'ında toplanan yaklaşık 200 kişilik kalabalık, ülkede üst düzey kamu hizmetine ilişkin yapılacak reforma karşı olduklarını dile getirerek gösteri düzenledi.

Fransız üst düzey kamu hizmetine ilişkin reform kapsamında, farklı bakanlıklar ve idari kurumlarda çalışan üst düzey kamu memurlarının "Devlet İdarecileri" adı altında tek bir kategoride bir araya getirilecek ayrıca bu kişilerin farklı kurumlarda çalışmalarının önü açılacak.

Buna büyükelçiler ve müsteşarlar da dahil olacak.

Reformdan 700 kadar diplomatın etkileneceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Genel İş Konfederasyonu (CGT) sendikasının genel sekreteri Alain Maestroni, AA muhabirine, diplomasinin bir kariyer boyunca sahada öğrenilen bir meslek olması nedeniyle bu reforma karşı çıktıklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde son yıllarda personel sayısının azaltıldığına dikkati çeken Maestroni, buna karşın yurt dışında yaşayan Fransızların sayısının arttığını bu nedenle mesleklerine olan ihtiyacın arttığına işaret etti.

Maestroni, daha fazla personel ve imkan talep ettiklerini dile getirdi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Togo Cumhuriyeti Paris Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title