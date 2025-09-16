Fransa, Suriye'den 10 Çocuk ve 3 Kadını Ülkesine Getirdi

Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplardaki 10 Fransız çocuk ile 3 kadını kendi topraklarına getirdiği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 10 Fransız çocuğu ile 3 anneyi kendi topraklarına getirmek için operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Fransa'ya getirilen 10 çocuğun sosyal hizmetlere, 3 kadının ise ilgili yargı makamlarına teslim edildiği ifade edildi.

Fransız İçişleri Bakanlığının 2016 verilerine göre, 250'si kadın olmak üzere 650'den fazla Fransız, terör örgütleri Nusra Cephesi ve DEAŞ'a katılmak üzere Suriye ve Irak'a gitmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan DEAŞ üyesi Fransızlara ilişkin, "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır." ifadelerini kullanmıştı.