Fransa, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü destekliyor

Fransa, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, " Fransa, müttefiklerine ve pozisyonlarına sadık kalmaktadır. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü kararlılıkla desteklemektedir. DEAŞ'a karşı birlikte savaştıklarına sadıktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 18 Ocak'ta Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu ateşkesin Suriye'nin birliği ve YPG/SDG'nin entegrasyonu konusunda ilerleme kat edilmesini sağlaması gerektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'nın istikrarlı ve birlik içinde bir Suriye'ye geçiş sürecini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.