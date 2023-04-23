Fransa, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesine başladı

Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, şiddetli çatışmaların ikinci haftaya girdiği Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Avrupalı müttefiklerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda Fransız vatandaşlarının yanı sıra Avrupalı diplomatlar ve vatandaşların da dahil edildiği ifade edildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.