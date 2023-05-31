Fransa Spor Bakanı'na göre, evsizlerin Paris'ten tahliyesi 2024 Olimpiyatları ile ilgili değil

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, "evsizlerin Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerin gözüne çarpmaması için tahliye edildiği" iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, "evsizlerin Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerin gözüne çarpmaması için tahliye edildiği" iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Oudea-Castera, France 2 televizyonunda yaptığı açıklamada, acil barınma konusunda büyük sorun yaşadıklarını, bunun nedeninin Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları olmadığını ifade etti.

"Olimpiyatlar, günah keçisi olarak gösterildi." diyen Fransız Bakan, evsizlerin özellikle Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yığıldığını aktardı.

Oudea-Castera, evsizlerin tahliyesinin nisanda başlayan bir süreç olduğuna işaret etti.

"Evsizlerin, 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerden gizlemeye çalışılması" iddiası

Fransız Milletvekili Frederic Mathieu, dün, hükümeti, evsizleri Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlamıştı.

Mathieu, Bruz kasabasında barınma merkezi kurulacağını ve hükümetin, 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemek için buraya, 3 haftalık sürelerle, Ile-de-France bölgesinden gelen evsizleri yerleştireceğini öğrendiğini söylemişti.