Fransa son dönemde birbiri ardına gerçekleşen müze soygunlarıyla gündemde

Fransa'da her gün binlerce turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden paha biçilemez tarihi eserlerin çalınması tartışılmaya devam ederken, ülkenin tarihi ve kültürel mirasına ev sahipliği yapan birçok müze son dönemde hırsızların hedefi oldu.

Başkent Paris'teki Louvre Müzesi 19 Ekim'de gerçekleştirilen ve film sahnelerini aratmayan soygunla gündemdeki yerini korurken, müzeden "paha biçilemez" tarihi eserleri çalan hırsızlar hala aranıyor.

Kamuoyunda, Louvre soygununun ardından tarihi eserlerin korunmasında güvenlik açığı olduğu tartışmaları da sürüyor.

AA muhabiri, Fransa'da son dönemde yapılan müze soygunlarını ve soruşturmalarda kaydedilen ilerlemeleri derledi.

Cagnacq-Jay Müzesi soygunu

Paris'in 3. Bölgesi'nde bulunan Cognacq-Jay Müzesi'nde, 20 Kasım 2024 sabahı Aydınlanma dönemine ait objelerin bulunduğu sergi hırsızların hedefi oldu.

Soygunda, İngiliz Kraliyet Koleksiyonları ve Rosalinde-Arthur Gilbert Koleksiyonu'na ait altın ve değerli taşlarla donatılmış eserler çalındı.

Müzenin halka açılışı sırasında eldivenli ve kapüşonlu 4 hırsız, sopa ve baltalarla koleksiyonların bulunduğu vitrini parçaladı.

Hırsızlar burada sergilenen tarihi eser niteliğindeki 7 tütün kutusunu çaldı.

Başkentteki müzelerin yönetiminden sorumlu Paris Müzeleri, "güvenlik ekiplerinin işbirliğiyle soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tarihi ve kültürel değeri yüksek 5 kutunun bulunduğunu" açıkladı.

Kayıp 2 tarihi esere ilişkin bilgi verilmedi.

Doğa Tarihi Müzesi soygunu

Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden 16 Eylül'de tarihi eser değeri taşıyan yaklaşık 6 kilogram külçe altın çalındı.

Müzede çalışan temizlik görevlisinin ihbarıyla harekete geçen güvenlik ekipleri, müzede sergilenen külçe altınların çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerası incelemeleri, hırsızın yerel saatle 01.00 civarında müzeye girdiğini, 04.00 gibi müzeden çıktığını gösterdi. Ayrıca telefon kayıtlarından hırsızın soygunu yaptığı gün ülkeyi terk ettiği belirlendi.

Paris Savcılığı, yaklaşık 6 kilogram altının çalındığı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Çinli bir kadının 30 Eylül'de İspanya'nın Barselona kentinde yakalandığını açıkladı.

Savcılık, 2001 doğumlu kadının 13 Ekim'de Fransa'ya teslim edildiğini ve aynı gün yerel mahkemenin zanlının suç örgütü kurma ve hırsızlık suçlarından tutuklu yargılanmasına hükmettiğini bildirdi.

Çalınan eserler arasında 18. yüzyılda Bolivya'nın bağışladığı külçeler, 1833'te Rus Çarı 1. Nikola'nın hediye ettiği parçalar, 19. yüzyılın ikinci yarısında California'da keşfedilen külçeler ve 1990'da Avustralya'da bulunan 5 kilogramdan fazla külçe vardı.

Tarihi eserlerin akıbetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Louvre Müzesi soygunu

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı büyük bir soygun yapıldı.

Louvre Müzesi'nin Sen Nehri kıyısında bulunan Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nin hedef alındığı soygunda "paha biçilemez" değerde eserler çalındı.

Ziyaretçilerin müzeye giriş saati olan 09.00 sularında yaşanan soygunda, Apollo Galerisi'nin bulunduğu müze balkonunun altına mekanik merdivenli bir kamyonet yerleştiren 2 hırsız, bu merdiven aracılığıyla müzeye çıktı.

4 kişilik çetenin 2 üyesi, balkon camlarını ve doğramalarını keserek müzeye girdi. Hırsızlar, Apollo Galerisi'nden 9 eser çaldı. Bu eserlerden 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise kaçış sırasında düşürüldü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulundu.

Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürdü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtildi.

Hırsızlar hala aranırken, çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi soygunu

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Haute-Marne vilayetine bağlı Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'ndeki soygun da 20 Ekim'de günün erken saatlerinde yapıldı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Langres kentinde yaşayan ünlü Fransız yazar Denis Diderot'nun adını taşıyan müzede yaşanan hırsızlığın, Louvre Müzesi soygunundan kısa süre sonra gerçekleştiğine işaret edildi.

20 Ekim sabahı müzedeki çalışanlar tarafından fark edilen hırsızlık olayında, 18. ve 19. yüzyıla ait altın ve gümüş madeni paralar çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik ekipleri müze kapısının zorlanarak açıldığını ve tarihi eserlerin bulunduğu vitrinin kırılarak soygunun yapıldığını tespit etti.

Çalınan koleksiyonun binada 2011 yılında yapılan yenileme çalışmaları sırasında işçiler tarafından bulunan "hazine" koleksiyonuna ait olduğu bildirildi. Hırsızların değerli parçalar dışında müzedeki diğer eserlere dokunmadığı ortaya çıktı.

Tarihi eser değeri olan 1633'ü gümüş 319'u altın yaklaşık 2 bin madeni paranın bulunduğu koleksiyonun maddi değerinin 90 bin avro olduğu tahmin ediliyor.

Pazartesi günleri ziyarete kapalı olduğundan hırsızlığın gerçekleştiği sırada müzede ziyaretçi bulunmuyordu.

Langres Belediyesi, müzeden tarihi eserlerin çalındığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını doğruladı. Ayrıca ikinci bir emre kadar müzenin kapalı kalacağı bildirildi.

Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi soygununu yapan kişi ya da kişiler de hala aranıyor.