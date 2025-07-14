Fransa, Savunma Bütçesini 2027'de 64 Milyar Avroya Çıkarmayı Planlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın 2027 yılı için yıllık savunma bütçesinin 64 milyar avro olacağını açıkladı. Bu bütçe, 2017 yılına göre iki katına çıkacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yıllık savunma bütçesini 2027 yılında 64 milyar avroya çıkaracaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Bakanlığında üst düzey askeri yetkililere yaptığı konuşmada 2027 yılında savunmaya ayrılan yıllık bütçenin 2017'ye oranla iki katına çıkarılacağını belirtti.

2027 yılı için yıllık savunma bütçesi hedefinin 64 milyar avro olduğunu kaydeden Macron, "Bu dünyada özgür olmak için korkulmanız gerekir, korkulmak için ise güçlü olmanız gerekir." diye konuştu.

Macron ayrıca 3,5 milyar avrosu 2026'da, 3 milyar avrosu 2027'de olmak üzere savunma sanayisine ek 6,5 milyar avro kaynak sağlanacağını açıkladı.

Fransa 2025 yılı için savunmaya 50,5 milyar avro bütçe ayırdı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin

Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.