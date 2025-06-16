Fransa, Paris Havacılık Fuarı'nda İsrailli Firmaların Saldırı Silahlarını Sergilemesine İzin Vermedi

Fransız hükümeti, Paris Havacılık Fuarı'nda saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli firmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesine izin vermedi.

Paris'te bugün başlayan ve 22 Haziran'a kadar devam edecek havacılık fuarına İsrailli firmalar da katıldı.

Fuarın organizatörleri, İsrailli katılımcılardan stantlarındaki saldırı silahlarını kaldırmasını talep etti. Bu talebin stantların kurulmasının ardından geldiğini ileri süren İsrailli katılımcılar karara uymayı reddetti.

Bunun üzerine organizatörler, İsrail standında saldırı silahlarının bulunduğu kısmı siyah bloklar ile çevreleyerek bu silahların fuarda sergilenmesine izin vermedi.

İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi Amir Baram ise organizatörlerin bu kararını "skandal" olarak niteledi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "bir gecede alınan kararın tek taraflı ve siyasi bir karar" olduğu savunuldu.

Fuarı ziyaret eden Fransa Başbakanı François Bayrou, burada yaptığı değerlendirmede, fuar öncesinde saldırı silahlarının sergilenmemesi konusunda İsrail'in diplomatik yetkilileri ve Büyükelçisi ile anlaştıklarını ancak bazı firmaların bu karara uymadıklarını belirtti.

Bayrou, bölgede hüküm süren son derece gergin ortam, ender rastlanan kriz koşulları ve Fransa'nın diplomatik duruşu, özellikle Gazze'ye yönelik büyük hassasiyeti dikkate alındığında bu konuda belli bir mesafe koymamalarının düşünülemez olduğunu ifade etti.

Böylesi bir fuarda saldırı silahlarının bulunmasını "kabul edilemez" olarak niteleyen Bayrou, "(Gazze'deki durum) Fransa Cumhuriyeti için kesinlikle kınamamızı ve mesafemizi açıkça ortaya koymamızı gerektiren bir durumdur. Bir halkı aç bırakmak, insani yardıma erişimini engellemek, onu dünyadan tamamen izole etmek kabul edilemez; bu durumda bizi biz yapan değerlerin dile getirilmesi gerekir ve biz de bu kararı alarak bunu yaptık." dedi.

Bayrou, "Gazze'deki durumun, ahlaki açıdan da kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Fuar öncesinde bazı Fransız siyasiler, Gazze'de işlediği soykırım suçu nedeniyle İsrail menşeli firmaların fuara katılımının yasaklanmasını istemişti.

Dünya genelinden farklı firmaların katıldığı 55. Paris Havacılık Fuarı, 16-22 Haziran'da, Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de düzenleniyor.

İsrailli firmaların savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan 2024 Eurosatory'ye de katılımı engellenmişti.

Geçen yıl haziranda yapılan fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standı"nın da olmayacağını vurgulamıştı.