Fransa, Paris Havacılık Fuarı'nda İsrail'e Ait Silah Standlarını Kapatma Kararı Aldı

PARİS, 17 Haziran (Xinhua) -- Fransız hükümeti, 55. Paris Havacılık Fuarı'nda "saldırı amaçlı silahların" sergilendiği İsrail'e ait beş standı kapatma kararı aldı.

Le Figaro gazetesinin pazartesi günkü haberine göre, fuarın açılış gününde İsrailli silah üreticilerine ait beş stant ziyarete kapatıldı.

Aynı gün daha erken saatlerde fuarı ziyaret eden Fransa Başbakanı François Bayrou, bu silahların sergide yer almaması gerektiğini ifade etmişti.

Bayrou, "Fransa, Gazze'deki durumun hem insani açıdan hem de güvenlik açısından son derece ciddi olduğuna inanıyor. Saldırı amaçlı silahların bu sergide olmaması gerektiğinin altını çizmek istedik" dedi.

Resmi açılışı pazartesi günü yapılan 55. Paris Havacılık Fuarı, 22 Haziran'a kadar devam edecek.

Büyük ölçekli yıkım, yardımlara sınırlı erişim ve ciddi gıda, su ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde insani durum giderek kötüleşirken, İsrail'in bölgeye saldırıları sürüyor.