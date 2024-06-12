Fransa'nın Var vilayetinde 600 hektar yeşil alan yangında kül oldu
Fransa'nın güneyinde bulunan Var vilayetinde çıkan yangın sonucunda 600 hektar yeşil alan zarar gördü. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri, uçaklar ve helikopterler seferber edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Fransa'nın güneyinde bulunan Var vilayetinde çıkan yangın nedeniyle 600 hektar yeşil alan yandı.
Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi.
Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.
Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.