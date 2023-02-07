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Fransa'nın Strazburg bölgesinde Türkiye'deki depremzedeler için yardım seferberliği

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Fransa'nın Strazburg bölgesinde Türkiye'deki depremzedeler için yardım seferberliği

Fransa'nın Strazburg bölgesinde yaşayan Türklerin öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için yardım toplanıyor.

Fransa'nın Strazburg bölgesinde yaşayan Türklerin öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için yardım toplanıyor.

Strazburg bölgesinde yaşayan Kahramanmaraşlı nakliyeci Mikail Oynar'ın başlattığı kampanya kapsamında bölgedeki Türkler ve Fransızlar ile sınırın diğer tarafında Almanya'da yaşayan Türkler depremzedeler için seferber oldu.

Yardımlara ilişkin lojistik kısımda gönüllü olarak çalışan Hataylı gurbetçi Furkan Çelik, AA muhabirine, depremzedeler için çocuk bezi, hijyen malzemeleri, ayakkabı, kıyafet ve battaniye gibi çeşitli malzemeler topladıklarını söyledi.

Çelik, yardım yapılacağı bilgisi yayılır yayılmaz kısa sürede çok sayıda malzemenin toplandığını ifade ederek, "Başta Türklerin gayreti sayesinde, ikinci bir kamyonu doldurma yönünde ilerliyoruz, depolarımız doldu." dedi.

Yardım ulaştırmak isteyenlerin kuyruk oluşturduğunu anlatan Çelik, Hoerdt Belediyesinin de depremzedeler için taşıma kolisi yardımında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki Fransızların da yardım yaptığını aktaran Çelik, "Ümidimiz en hızlı şekilde yardım kamyonlarını Türkiye'ye ulaştırmak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Strazburg Türkiye Fransa Güncel Haberler

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