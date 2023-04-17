Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

Güncel Haberler

Fransa'nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.

Fransa'nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Orta-Pireneler'deki yangın nedeniyle yaklaşık 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

300 itfaiyecinin yanı sıra 4 Canadier ve 2 Dash tipi yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiğini aktaran Darmanin, yangının söndürülmese de kontrol altına alındığını açıkladı.

Darmanin, yangında 1000 hektardan fazla alanın yandığını söyledi.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel

Gerald Darmanin Süleyman Soylu Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title