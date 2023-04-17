Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Orta-Pireneler'deki yangın nedeniyle yaklaşık 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

300 itfaiyecinin yanı sıra 4 Canadier ve 2 Dash tipi yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiğini aktaran Darmanin, yangının söndürülmese de kontrol altına alındığını açıkladı.

Darmanin, yangında 1000 hektardan fazla alanın yandığını söyledi.