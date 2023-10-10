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Fransa'nın Paris Orly Havalimanı'nda işçilerin grevi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Fransa'nın ikinci en büyük havalimanı olan Paris Orly'de işçilerin grev kararının ardından 12-14 Ekim'de bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.