Fransa'nın Narbonne Kentinde Büyük Yangın: 2 Bin Hektar Alan Kül Oldu

Fransa'nın Aude vilayetine bağlı Narbonne kentinde dün çıkan ve devam eden yangında 2 bin hektarlık yeşil alanın yandığı bildirildi.

Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Narbonne'da başlayan yangın sürüyor.

Olay yerine 1050 itfaiyeci, 270 itfaiye aracı, 3 helikopter, 2 yangın uçağı ve 20'den fazla jandarma sevk edildi.

İtfaiyeciler yangını kontrol altına almak için gece boyunca çalışırken, 5 itfaiye eri yaralandı, 5 vatandaş tedavi altına alındı.

Şu ana kadar 2 bin hektarlık yeşil alanın küle döndüğü yangında, 3 at telef oldu, 1 atölye ve 1 ahır tamamen yıkıldı, 6 ev, 1 şapel ve 1 samanlık kısmen zarar gördü, 2 tır da hasar aldı.

Tedbir amacıyla, kentte Reveillon gibi çeşitli mahallelerde ve komşu köy Peyriac-de-Mer'de vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Yerel makamlar, bölgede trafikte ciddi aksamaların yaşanmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan gerekmedikçe seyahat etmemelerini talep etti.

Narbonne'dan geçen A9 otoyolunun iki yönlü trafiğe yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

BFMTV kanalının haberine göre, bölgede tedbir amaçlı 2 bin ila 3 bin hanenin elektriği kesildi.

Dün yerel saatle 15.00 sularında bir arazide başlayan yangının hangi sebeple çıktığı bilinmiyor.

Narbonne Savcılığı, yangının çıkış sebebinin araştırılması için dün soruşturma başlatmıştı.