Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 450 hektarlık yeşil alan zarar gördü

Fransa ana karasını etkisi altına alan yangınlar, ülkenin Akdeniz'deki adası Korsika'ya da sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika'daki Haute-Corse bölgesindeki Santo-Pietro-di-Tenda kentinde dün başlayan yangın 450 hektarlık yeşil alanı etkiledi.

İtfaiye araçlarıyla ulaşılamayan bölgede çıkan yangınla havadan mücadele ediliyor.

Var bölgesinden 70 kişilik takviye itfaiye ekibi de yangına müdahale için havadan yangın bölgesine götürüldü.

Fransa'da Landes bölgesindeki Mano'da çıkan yangın ise 300 hektarlık alanda frenlendi, kent son 2 haftada ikinci kez tahliye edilmek zorunda kaldı.

Ayrıca itfaiye ekipleri, Gard bölgesinde bulunan Aubais'de pazar günü çıkan ve 370 hektar yeşil alanın zarar gördüğü yangının yeniden alevlenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Paris' ve çevresinde kuraklık alarmı

Diğer yandan Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Valiliği, Paris ile sınırındaki Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ve Val-de-Marne bölgelerinde "turuncu" kuraklık alarmı ilan etti.

"Tetikte olma" seviyesi olarak adlandırılan turuncu alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

Ile-de-France'da bulunan Essonne, Yvelines, Val d'Oise ve Seine-et-Marne bölgelerinde kuraklık alarmı birkaç gün önce yürürlüğe sokulmuştu.

Temmuz ayında 2 aşırı sıcak hava dalgası yaşayan Fransa, dün itibarıyla 2022 yazının 3. aşırı sıcak hava dalgasının etkisine girmişti.