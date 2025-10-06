Fransa'nın İsrail'e Karşı Sessizliği Eleştiriliyor

Küresel Sumud Filosu'na katılan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan'ın ofisi, Fransa'nın İsrail'in filoya saldırma ve yolcularını alıkoyması karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

Hassan'ın basın ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamları tarafından yasa dışı şekilde gözaltına alınan ve aralarında Rima Hassan'ın da bulunduğu 30 Fransız vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, Fransa'nın bu olaya ilişkin sessizliğinin dikkat çektiği ifade edildi.

Açıklamada, Hassan'ın Gazze'ye doğru yola çıkan insani yardım filosu "Global Sumud Flotilla"nın yüzlerce üyesiyle birlikte İsrail güçlerince üç gün boyunca gözaltında tutulduğu belirtildi. Gözaltının uluslararası sularda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve deniz hukukunun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılan katılımcıların tanıklıklarının İsrail makamlarının Ketziot Hapishanesi'nde uyguladığı kötü muamele ve saldırılar hakkında çarpıcı iddialar içerdiği bildirildi. Katılımcıların yasa dışı şekilde alıkonuldukları andan itibaren yiyecek ve uykudan mahrum bırakıldıkları, ilaçlarının ellerinden alındığı ve temiz suya erişimlerinin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Greta Thunberg'i saçlarından sürüklediği, darbettiği ve zorla İsrail bayrağını öptürdüğü de öne sürüldü.

Açıklamada, katılımcıların savunma haklarının ihlal edildiği, yaklaşık 200 duruşmanın 2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece, avukatlara herhangi bir bildirim yapılmadan ve filoya ait hukukçuların yokluğunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, gelişmelerin son derece kaygı verici olduğu belirtilerek, Fransa'nın Fransız vatandaşlarını temsil eden avukatlarla da iletişim kurmayı reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransız yetkililerin 30 vatandaşının yasa dışı şekilde alıkonulmasına rağmen hala resmi bir kınama yapmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu suç ortaklığı niteliğindeki sessizlik, temel bir soruyu gündeme getiriyor: Fransa, adalet ve uluslararası hukuk için ayağa kalkan vatandaşlarını hala savunuyor mu?" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, serbest bırakılmanın bir "zafer" olarak nitelendirildiği, ancak bunun Gazze'de devam eden soykırımı ve insani misyonun esas amacını (İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmayı) unutturmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, son olarak Fransa'ya, İsrail devletini işlediği suçlar nedeniyle yaptırımla cezalandırma ve Gazze'deki soykırım ile yasa dışı ablukayı sonlandırmak için İsrail'e silah satışını tamamen durdurma çağrısı yapıldığı bildirildi.