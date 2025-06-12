Fransa'nın İl Meclisi, İsrail'in Paris Havacılık Fuarı'ndan Men Edilmesini İstedi

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Seine-Saint-Denis İl Meclisi, 16-22 Haziran'da düzenlenecek Paris Havacılık Fuarı'nda İsrail'in katılmaması için çağrıda bulundu. İl Meclisi Başkanı Troussel, insan hakları konusunda tavır alarak İsrail'in fuardan men edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'da Seine-Saint-Denis İl Meclisinin, İsrail'in 16-22 Haziran'da düzenlenecek Paris Havacılık Fuarı'ndan menedilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Seine-Saint-Denis İl Meclisi Başkanı Stephane Troussel, X hesabından yaptığı açıklamada, 16 Haziran'da başlayacak fuarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Başbakanı François Bayrou'nun olacağı protokol açılışına katılmayacağını belirtti.

İsrailli firmaların da fuara katılacağını hatırlatan Troussel, "Bir yandan insan haklarına bağlı olduğumuzu söyleyerek, diğer yandan soykırım eylemleri riski konusunda uyaran Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan bir devlete (İsrail) kırmızı halı seremeyiz." ifadesini kullandı.

Troussel, İl Meclisinin bugünkü oturumunda, Fransa'nın Filistin'i tanıması, İsrail'in fuardan menedilmesi, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardıma engelsiz ulaşılabilmesi çağrısının yer aldığı bir temenni kararının kabul edildiğini aktardı.

Filistin'deki kardeş şehirlere olan desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Troussel, bölgenin yeniden inşasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Troussel, sessiz ve tepkisiz kalmanın artık mümkün olmadığını vurguladı.

Fransız 20 Minutes gazetesi, söz konusu temenni kararının oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Dünya genelinden farklı firmaların katıldığı 55. Paris Havacılık Fuarı, 16-22 Haziran'da Seine-Saint-Denis'ye bağlı Le Bourget kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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