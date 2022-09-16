Fransa'nın iki üniversiteli tarihi kenti: Rennes Güncel Haberler Fransa'nın kuzeyinde bulunan Rennes şehri, bünyesinde bulundurduğu iki üniversiteyle ülkenin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip kentlerinden biri. Kilise ve katedralleriyle ünlü Rennes, Fransa'nın nüfusu hızla artan şehirlerinin başında geliyor. Fransa'nın kuzeyinde bulunan Rennes şehri, bünyesinde bulundurduğu iki üniversiteyle ülkenin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip kentlerinden biri. Kilise ve katedralleriyle ünlü Rennes, Fransa'nın nüfusu hızla artan şehirlerinin başında geliyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Karadağ Fransa Güncel Haberler

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