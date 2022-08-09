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Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti

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Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti

Fransa'nın güney kısmındaki Lozere'de çıkan yangın 700 hektar alanı kül etti.

Fransa'nın güney kısmındaki Lozere'de çıkan yangın 700 hektar alanı kül etti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lozere'nin güneybatısında dün akşam çıkan yangın kısa sürede Aveyron'un doğusuna yayıldı.

Hızla yayılan yangında en az 700 hektar yeşil alan kül olurken, 1200 kişi tahliye edildi.

Devam eden yangına 600 itfaiyeci, çok sayıda itfaiye aracı ve uçaklarla müdahale ediliyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da yılbaşından bu yana 47 bin hektardan fazla ormanlık veya yeşil alan yandı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

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