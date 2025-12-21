Haberler

Fransa'nın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa'nın güneyindeki Gard Ardeche, Lozere, Herault ve Aveyron vilayetlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riski nedeniyle 'turuncu alarm' verildi. Diğer vilayetlerde de uyarılar yapıldı.

Fransa'nın güneyinde birçok vilayette şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı alarm seviyesi "turuncu" olarak belirlendi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'a göre, ülkenin güneyindeki Gard Ardeche, Lozere, Herault ve Aveyron vilayetleri şiddetli yağışların etkisi altına girdi.

Bu vilayetlerde taşkın ve sel riskine karşı hafta sonu için "turuncu alarm" verildi.

Öte yandan Var ve Bouches-du-Rhone vilayetlerinde hafta başında beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunan Metro France, bu vilayetlerdeki "sarı alarm" seviyesinin gelecek günlerde değişebileceğini bildirdi.

