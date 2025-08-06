Fransa'nın Güneyinde Orman Yangını: 1 Ölü, 25 Ev Hasar Gördü

Fransa'nın güneyinde Salı günü başlayan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer güçlü rüzgar ve kuru havanın alevlerle mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.Fransa'nın güneyinde, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinde dün başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Ülkede bu yıl yaşanan en büyük orman yangınını söndürebilmek için ekipler yoğun çaba sarf ederken Salı günü öğleden sonra başlayan yangında şu ana dek 10 bin hektardan fazla bir alanın kül olduğu bildirildi.

Yangında şimdiye kadar 25 ev hasar gördü veya tamamen kullanılamaz hale geldi. Bin 800'den fazla personelin seferber edildiği yangında yedi itfaiyeci dumandan zehirlendi. Yangın şu ana dek bir kişinin ölümüne neden olurken bir kişinin de kayıp olduğu ve ayrıca biri ağır iki sivilin de yaralandığı bildirildi.

Yangında hayatını kaybeden kişinin, evini tahliye etmeyi reddeden 60 yaşlarında bir kadın olduğu belirtildi.

Alevlere havadan da müdahale edilirken yerel yetkililer yangının büyümesi için koşulların elverişli olduğunu, söndürme çalışmalarının en az birkaç gün daha sürebileceğini kaydetti. Bölgede bazı kamp alanları ve köyler tahliye edildi, yollar trafiğe kapatıldı.

Alevlerle mücadele için tüm kaynakların seferber edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkı yangınlarla mücadele eden yetkililerin açıklamalarına "azami dikkat göstermeye" çağırdı.

AFP,dpa / MUK,ET